La RD Congo pleure la mort de « Tata Cardinal »

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le cardinal Laurent Monsengwo, de la République démocratique du Congo, arrive dans la salle du Synode au Vatican, le 13 février 2015. © 2015 Eric Vandeville/Sipa USA/AP Images Les hommages au cardinal Laurent Monsengwo, ardent défenseur des droits humains, décédé dimanche dernier à l’âge de 81 ans, ont afflué des quatre coins de la République démocratique du Congo et du reste du monde. Quelques jours plus tôt, il avait été évacué en avion pour Versailles, en France, afin d’y recevoir des soins médicaux. Connu de tous par le très paternel « Tata Cardinal », il a néanmoins…



