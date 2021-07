Covid-19 : que sait-on du variant Delta (et des autres) ?

par Samuel Alizon, Directeur de Recherche au CNRS, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Mircea T. Sofonea, Maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses, laboratoire MIVEGEC, Université de Montpellier

Le variant delta circule sur la majorité du territoire. On le sait plus transmissible que le variant alpha, qui l’était lui-même plus que le coronavirus « historique ». Que sait-on d’autre ?



Lire l'article complet