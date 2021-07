Arabie saoudite : Nouvelles allégations de torture

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2016 Human Rights Watch (Beyrouth, le 11 juillet 2021) – De nouveaux témoignages contiennent des allégations de torture de prisonnières et prisonniers politiques dans des prisons saoudiennes, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Ces informations s’ajoutent aux précédentes allégations selon lesquelles des militantes saoudiennes des droits des femmes, arrêtées au début de l’année 2018, auraient été torturées avec des décharges électriques, battues, fouettées et soumises à diverses formes de harcèlement sexuel. Les autorités saoudiennes n'ont toujours pas mené…



