Japon : Les JO devraient être accompagnés d’un meilleur respect des droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des activistes japonais tenaient une bannière de la campagne #EqualityActJapan, visant l’adoption d’une loi sur l'égalité des droits des personnes LGBT et non-LGBT, devant le siège du parlement à Tokyo, le 25 mars 2021. Les activistes ont ensuite officiellement soumis une pétition à ce sujet. © 2021 Kyodo News via AP (Tokyo) – En tant que pays hôte des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, le Japon devrait aborder certaines problématiques liées aux droits humains, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans un nouveau guide destiné aux journalistes. Les…



