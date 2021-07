Comment se forment les embouteillages ?

par Waleed Mouhali, Enseignant-chercheur en Physique, ECE Paris

Parmi les nombreux souvenirs d’été, il y a, selon les envies et les années, la mer, la montagne… mais aussi les embouteillages. Pourquoi est-il impossible d’avancer, sinon par intermittence, alors qu’aucun péage n’apparaît à l’horizon, ni même un accident ?



Les embouteillages ont de nombreuses conséquences économiques, sociales, logistiques, sanitaires et écologiques. En août 2010, un embouteillage à Pékin d’une centaine de kilomètres dura 12 jours, provoqué par les camions apportant le matériel pour les travaux de l’autoroute G110. Une étude d’un institut de recherche et d’une société…



