Haïti : Il faut enquêter sur l’assassinat du président

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président haïtien Jovenel Moïse photographié à l’entrée de son domicile dans le quartier Pèlerin 5 situé à Pétion-Ville, une commune dans la banlieue de Port-au-Prince, le 7 février 2020. Tôt dans la matinée du 7 juillet 2021, le président Moïse a été tué lors d'une attaque chez lui, et la première dame Martine Moïse a été grièvement blessée. © 2020 AP Photo/Dieu Nalio Chery (Washington) – Les autorités haïtiennes devraient solliciter une assistance internationale afin de mener des enquêtes rapides, exhaustives et impartiales sur l’assassinat du président Jovenel…



Lire l'article complet