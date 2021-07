Haïti. Des enquêtes doivent être menées sur l’assassinat du président haïtien et sur les graves violations des droits humains commises sous sa présidence

L’attaque armée survenue dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 qui aurait provoqué la mort du président haïtien Jovenel Moïse et blessé son épouse est un effroyable révélateur de la grave crise politique et des droits humains à laquelle Haïti est confronté depuis des années, et doit faire l’objet de toute urgence d’une enquête impartiale, de même que les violations graves et persistantes des droits humains dans ce pays, a déclaré Amnesty International mercredi 7 juillet 2021.



