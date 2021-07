Vietnam : RSF demande la libération du journaliste indépendant Mai Phan Loi

par DBastard

ActualitésAncien responsable d’une revue juridique officielle, le journaliste s’est attaché, depuis cinq ans, à apporter une information indépendante et fiable à ses concitoyens sur les questions économiques, sociales et environnementales. Reporters sans frontières (RSF) exige sa libération immédiate et l’abandon des charges qui pèsent sur lui.Le mandat d’arrêt est extrême



