Eswatini : deux journalistes torturés par les forces de l’ordre

par assistante Afrique

ActualitésAlors que des manifestations pro-démocratie ont lieu dans le royaume d’Eswatini depuis deux semaines, deux journalistes travaillant pour un média sud-africain ont été arrêtés, détenus et torturés par des membres des forces de l’ordre. Reporters sans frontières (RSF) condamne avec la plus grande fermeté ces méthodes de répression et exprime sa plus profonde inquiétude face à la situation extrêmement préoccupante des journalistes et médias qui travaillent dans le pays.La torture par asphyxie.



