Matteo : « On mange quoi dans l’espace ? »

par Yaël Nazé, Astronome FNRS à l'Institut d'astrophysique et de géophysique, Université de Liège

C’est vrai que manger dans l’espace n’est pas une mince affaire ! Il y a tout d’abord le problème de l’apesanteur. Flotter sans entraves nous paraît certes très amusant, mais c’est tout de suite moins drôle s’il faut chasser son hamburger se baladant à travers l’habitacle… En effet, un simple geste un peu brusque, et voilà votre repas qui s’envole, les liquides prenant au passage la forme sphérique. En plus, les miettes et gouttelettes en tous genres causent de véritables problèmes car elles peuvent endommager le matériel ou, plus grave, encombrer les poumons des astronautes.



Ensuite,…



