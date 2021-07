Sénégal : Deux nouvelles lois antiterroristes menaceraient les droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des personnes fuient des gaz lacrymogènes tirés par la police anti-émeute lors d’une manifestation contre le projet de loi antiterroriste et une révision du Code pénal, tenue sur le campus de l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar, au Sénégal, le 25 juin 2021. © 2021 AP Photo/Leo Correa (Nairobi) – Deux nouvelles lois antiterroristes du Sénégal pourraient assimiler les discours politiques et les manifestations pacifiques à des « actes terroristes », cibler les dirigeants syndicaux et élargir dangereusement les pouvoirs de surveillance de la police, a déclaré aujourd’hui…



