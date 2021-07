Eswatini : Respecter les droits fondamentaux lors des manifestations

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le roi Mswati III d'Eswatini (pays précédemment connu sous le nom de Swaziland) prononçait un discours lors de la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 25 septembre 2019. © 2019 AP Photo/Richard Drew (Johannesburg, le 1er juillet 2020) – Les autorités d'Eswatini (pays précédemment connu sous le nom de Swaziland) devraient veiller à ce que les forces de sécurité déployées à la suite des manifestations respectent les droits des citoyens et observent les normes internationales d'application de la loi, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.…



