Cuba : Répression contre les artistes et journalistes

par Human Rights Watch

(Washington, le 30 juin 2021) – Le gouvernement cubain commet des violations systématiques des droits humains à l’encontre d’artistes et de journalistes indépendants, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui en diffusant une vidéo à ce sujet. Ces derniers mois, les autorités cubaines ont emprisonné et poursuivi plusieurs artistes et journalistes ayant critiqué le gouvernement. Des policiers et des agents du renseignement se sont rendus aux domiciles d'autres artistes et journalistes et les ont assignées a résidence pendant plusieurs jours, voire des semaines. Les autorités ont également restreint,…



Lire l'article complet