L’affaire de viol #JusticePourLouise secoue le Sénégal

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une jeune femme se tient près d'une fenêtre dans un collège de Dakar. © 2018 Ricci Shryock pour Human Rights Watch Le hashtag #JusticePourLouise circule au Sénégal depuis quelques jours, dernier sombre rappel en date de l’incapacité du pays à prendre des mesures contre le fléau de la violence sexuelle dans le milieu scolaire sénégalais. Dans l’affaire la plus récente, un élève de 19 ans a été placé en détention par la police et accusé de viol sur une fille âgée de 15 ans, élève dans la même école. L’accusé aurait diffusé une vidéo du viol, largement relayée sur WhatsApp…



Lire l'article complet