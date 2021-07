La sortie de la Turquie de la Convention d’Istanbul relance le combat pour les droits des femmes à travers le monde

Le retrait honteux de la Turquie de la Convention d’Istanbul, qui prend effet jeudi 1er juillet, exposera des millions de femmes et de filles à un risque accru de violence, a déclaré Amnesty International. L’annonce par le président Erdoğan de la décision de quitter ce traité majeur, qui porte sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, marquera l’histoire comme la première fois qu’un membre du Conseil de l'Europe s’est retiré d’une Convention internationale relative aux droits humains.



