Égypte. Aléatoire et lacunaire, la campagne de vaccination contre le COVID-19 ne donne pas la priorité aux personnes les plus à risque

Du fait de la gestion aléatoire par les autorités égyptiennes de la campagne de vaccination contre le COVID-19 et de leur incapacité à élaborer une stratégie nationale fluide, les personnes à risque et marginalisées ne sont pas prioritaires pour la vaccination et continuent de se heurter à des obstacles sapant leur droit à la santé, a déclaré Amnesty International le 29 juin 2021. Parmi les personnes concernées, citons les habitant·e·s des zones urbaines informelles ou des zones rurales reculées, les prisonnières et les prisonniers, les réfugié·e·s et les migrant·e·s.



