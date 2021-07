Eswatini (ex-Swaziland). Le droit de manifester doit être respecté

Alors que les manifestations en faveur de la démocratie s'intensifient, sept personnes ont été grièvement blessées et une personne aurait été tuée quand la police a lancé des gaz lacrymogènes et tiré à balles réelles sur des manifestants hier soir. Amnesty International appelle les autorités de l’Eswatini à respecter les droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association. Deprose Muchena, directeur régional pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe à Amnesty International, a déclaré :



