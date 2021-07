Lancement de la sixieme édition du prix francophone de l’innovation dans les médias

par robing

ActualitésL’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Radio France internationale (RFI) et Reporters sans Frontières (RSF) lancent conjointement, ce jeudi 1er juillet 2021, l’appel à candidatures de la sixième édition du « Prix francophone de l’innovation dans les médias », qui vise à encourager un secteur en pleine évolution et à renforcer la liberté de la presse et le droit à l’information en langue française.Les candidatures sont ouvertes du 1er juillet au 31 août 2021 sur les sites Internet de l’OIF, de RFI et de Reporters sans Frontières.



Lire l'article complet