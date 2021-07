Hong Kong : RSF appelle à la libération de la défenseuse de la liberté de la presse Claudia Mo

ActualitésReporters sans frontières (RSF) appelle à la libération immédiate de la défenseuse de la liberté de la presse hongkongaise Claudia Mo, ancienne députée et ancienne journaliste, détenue depuis déjà quatre mois et qui risque la réclusion à perpétuité en vertu de la loi sur la sécurité nationale.Claudia Mo, 64 ans, ancienne membre du Conseil législatif de Hong Kong, ancienne journaliste et avocate très ardente du maintien de la liberté de la presse sur le territoire, risqu



