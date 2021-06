Quelles pistes pour freiner la déforestation importée ?

par Alain Karsenty, Économiste de l’environnement, directeur de recherches, enseignant à AgroParisTech et consultant international, Cirad

Nicolas Picard, Directeur du GIP ECOFOR, chercheur en sciences forestières, Inrae

Pour mieux lutter contre la déforestation importée, il s’agit de suivre et quantifier finement le phénomène, et d’agir à l’aide de certifications et de tarifs douaniers notamment.



