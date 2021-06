Les personnes souffrant de troubles mentaux vieillissent prématurément

par Jasmin Wertz, Postdoctoral fellow, Duke University

Leah Richmond-Rakerd, Assistant Professor of Psychology, University of Michigan

Les personnes atteintes de troubles mentaux durant leur jeunesse sont non seulement plus susceptibles que les autres de développer des maladies chroniques, mais aussi de vieillir plus précocement.



