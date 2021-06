Australie : Pékin met en danger la liberté d’enseignement

par Human Rights Watch

(Sydney) – Les universités australiennes omettent de protéger la liberté académique des étudiants chinois et des universitaires qui critiquent le Parti communiste chinois, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. Le gouvernement chinois et les étudiants soutenant le parti harcèlent et intimident régulièrement celles et ceux ayant exprimé leur soutien envers des mouvements pro-démocratie. Click to expand Image Illustration en couverture du rapport de Human Rights Watch, paru fin juin 2021, sur l’étroite surveillance par les autorités chinoises, d’étudiant·e·s…



Lire l'article complet