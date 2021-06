Loi de sécurité nationale à Hong Kong : après un an d’attaques permanentes, la liberté de la presse en danger de mort

par hytang

ActualitésLa loi de sécurité nationale imposée par Pékin il y a tout juste un an a justifié de multiples abus à Hong Kong, dont la détention de journalistes et la fermeture du quotidien Apple Daily. Reporters sans frontières (RSF) appelle les démocraties à accentuer la pression sur le régime chinois pour l’empêcher de démanteler ce qui reste de liberté de la presse dans le territoire.Il y a tout juste un an, le 30 juin 2020, le régime de Pékin adoptait une loi dite de sécurité nationale et visant spécifiquement Hong Kong.



Lire l'article complet