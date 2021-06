Le télétravail, moins bien vécu par les jeunes, les femmes et les employés

par Ingrid Nappi, Professeur, titulaire de la Chaire « Immobilier & Développement Durable » et de la Chaire « Workplace Management », ESSEC

Diane Le Luyer, Ingénieur de Recherche, Chaire Workplace Management, ESSEC

Ce sont les plus hauts dans la hiérarchie, les plus âgés et les hommes qui manifestent le plus souvent une perception positive de cette expérience, tant sur le plan personnel que professionnel.



