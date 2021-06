Bonnes feuilles : « Les radios libres, une bataille oubliée »

par Thierry Lefebvre, Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, Université de Paris

Nous fêtions il y a moins d’un mois le centenaire de la diffusion des premières émissions radiophoniques depuis la tour Eiffel et les quarante ans de la « libération des ondes » : l’occasion de revenir sur une aventure méconnue, celle des radios libres.



En France, jusqu’à la seconde moitié des années 1970, la bande 87,5-108 MHz était restée particulièrement clairsemée. Hormis France Inter, France Musique, France Culture, FIP (ou ses déclinaisons de province : FIL, FIM, FIB, etc.), ainsi que quelques décrochages régionaux de FR3, on n’y trouvait pratiquement rien, là où nous dénombrons,…



