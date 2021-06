La présidence slovène de l'UE ne doit pas entraver les efforts visant à améliorer la liberté des médias en Europe

par paulinea

ActualitésLe Premier ministre Janez Janša et son gouvernement ont fait preuve à plusieurs reprises de mépris pour la liberté des médias. Plusieurs organisations de défense de la liberté de la presse et les journalistes appellent le gouvernement slovène à s'engager à ne pas tenter de saper les initiatives visant à améliorer la situation de la liberté de la presse dans les pays membres de l'UE et les pays candidats pendant la présidence de l'UE. Un appel aux autres Etats membres de l'UE de rester vigilants est également lancé. 25 juin 2021



Lire l'article complet