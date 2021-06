Zambie. Homicides commis par des policiers et répression violente de l’opposition à l’approche des élections présidentielles

Après des années de répression de plus en plus intense, la Zambie est au bord de la crise des droits humains à l’approche des élections présidentielles prévues en août, a déclaré Amnesty International lundi 28 juin. Dans un nouveau rapport intitulé Ruling by fear and repression, l’organisation montre comment le droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique est de plus en plus menacé, surtout depuis cinq ans. Des dirigeants et des militant·e·s de l’opposition ont été emprisonnés, les autorités ont fait fermer des organes de presse indépendants et au moins cinq personnes ont été tuées par…



