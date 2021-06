Le Kremlin approuve la prolongation du régime brutal de Kadyrov en Tchétchénie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des résidents de Grozny, la capitale de la Tchétchénie dans le sud de la Russie, tenaient des pancartes avec des portraits du président Vladimir Poutine et du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov lors d'un rassemblement tenu à l'occasion de la Journée de l'unité, le 4 novembre 2019. © 2019 Musa Sadulayev/AP Photo Le président russe Vladimir Poutine a encouragé le président de la république tchétchène dans le sud du pays, Ramzan Kadyrov, à briguer un quatrième mandat lors des élections régionales de septembre. « Grâce a votre engagement personnel, immédiat et parfois…



