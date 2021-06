Plainte de RSF : l'ONU juge arbitraire la détention de 10 journalistes égyptiens

par alexandraek

ActualitésPrès d’un an après une plainte de Reporters sans frontières (RSF) déposée auprès des Nations unies au sujet de dix journalistes détenus par les autorités égyptiennes, le groupe de travail a jugé l’ensemble des détentions comme étant arbitraires. RSF se félicite de cette décision et appelle à leur libération immédiate et sans conditions.C’est un pas important.



Lire l'article complet