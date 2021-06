Syrie : RSF dénonce le harcèlement d’un fixeur par les autorités kurdes

par alexandraek

ActualitésCible de multiples interpellations par les services de sécurité liés à l'Administration autonome du Nord et de l'Est de la Syrie, le fixeur kurde Kamiran Saadoun a été contraint de s'exiler en Irak. Reporters sans frontières (RSF) dénonce des méthodes dignes des régimes les plus mafieux. Après sa brutale interpellation par les forces de sécurité kurdes (Asayish) le 16 juin à Raqqa, le fixeur kurde Kamiran Saadoun a traversé la frontière irakien



