Égypte. Un étudiant en master condamné à quatre ans de prison pour avoir publié de «fausses informations»

Un tribunal correctionnel de la cour de sûreté de l’État en Égypte a condamné mardi 22 juin Ahmed Samir Santawy, un chercheur et étudiant en master, à quatre ans de prison après l’avoir reconnu coupable de publication de « fausses informations ». Philip Luther, directeur de la recherche et du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré :



