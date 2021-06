La police israélienne a recouru contre des Palestiniens à des arrestations discriminatoires, à la torture et à une force illégale

La police israélienne a perpétré de nombreuses violations contre des Palestiniens en Israël et à Jérusalem-Est occupée, se livrant à une campagne de répression discriminatoire notamment avec des arrestations massives, le recours à une force illégale contre des manifestant·e·s pacifiques, et soumettant des détenus à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements, pendant et après les affrontements armés en Israël et à Gaza, a déclaré Amnesty International le 24 juin.



Lire l'article complet