Tchad : Répression et abus depuis la mort d’Idriss Déby

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants brûlent des pneus dans une rue de la capitale du Tchad, N'Djamena, le 27 avril 2021. © 2021 Privé (Nairobi) – Les forces de sécurité tchadiennes ont fait un usage excessif de la force, y compris le recours indiscriminé à des balles réelles, pour disperser des manifestations dirigées par l’opposition à travers le pays à la suite des élections du 11 avril, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Lors des manifestations qui se sont déroulées fin avril et courant mai, au moins sept personnes ont été tuées, et des dizaines ont été blessées. Les forces…



Lire l'article complet