Guatemala : Trois meurtres de personnes LGBT en une semaine

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’activiste guatémaltèque Andrea González, qui défendait les droits des personnes transgenres dans ce pays. © OTRANS Reinas de la Noche (Guatemala) (New York, le 22 juin 2021) – Des agresseurs non identifiés ont tué deux femmes transgenres et un homme gay au Guatemala lors d'attaques distinctes en l'espace d'une semaine, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. L’une des victimes était Andrea González, dirigeante d'une organisation de défense des droits des personnes transgenres au Guatemala. Le bureau du procureur général devrait immédiatement mener des enquêtes…



