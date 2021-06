Arts et sciences, même combat ?

par Jérôme Sueur, Maître de conférences, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

La rigueur et le rationalisme, principes fondamentaux de l’activité scientifique, peuvent laisser croire que la science est un monde blanc et froid dénué d’intentions artistiques. À l’inverse, le monde artistique est habituellement perçu comme un espace de création sans limites éloigné des chemins scientifiques. Cependant, les principes et les démarches scientifiques et artistiques montrent de grandes similitudes.

De la curiosité avant toute chose

La curiosité est bien souvent à l’origine de la science et de l’art. Toute activité scientifique commence par une curiosité multiple…



