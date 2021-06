Nicaragua : Répression contre les opposants à l’approche de l’élection présidentielle

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des agents de la police nationale ont violemment frappé Valeska Valle, membre de l'opposition, et d'autres manifestants participant à un « sit-in national » contre le gouvernement du président Daniel Ortega à Managua, au Nicaragua, le 30 mars 2019. © 2019 Maynor Valenzuela/AFP via Getty Images (Washington) – La violente campagne de répression menée au Nicaragua par le gouvernement du président Ortega contre l’opposition et la société civile exige un engagement accru de la part des Nations Unies pour faire face à cette situation qui s’aggrave, a déclaré Human Rights…



Lire l'article complet