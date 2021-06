La Journée mondiale des réfugiés est l’occasion pour les pays d’améliorer leurs politiques

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ces migrants africains participaient à une manifestation contre le racisme et la xénophobie, à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés à Athènes, en Grèce, le 20 juin 2020. © 2020 Nikolas Kokovlis/NurPhoto via AP Photo Cette année marque le 70ème anniversaire de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés. Ce 20 juin est aussi la Journée mondiale des réfugiés. C’est l’occasion de louer les 148 pays qui ont déjà adhéré à la Convention de 1951 ou à son Protocole de 1967, mais aussi de noter avec inquiétude qu’un grand nombre de pays, allant de la Libye…



Lire l'article complet