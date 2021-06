Huit façons de gérer l’anxiété corporelle post-confinement

par Tracy Tylka, Professor of Psychology, The Ohio State University

Après plus d’un an à manger sous l’effet du stress et à ne se voir qu’à travers des écrans, l’anxiété liée aux changements d’apparence physique peut rendre le retour à socialisation intimidant.



