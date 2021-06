Une technologie 3D pourrait révolutionner le traitement de l’arthrose du genou

par Nicola Hagemeister, Professeure en biomécanique, École de technologie supérieure (ÉTS)

Manon Choinière, Université de Montréal

Nathalie Bureau, Université de Montréal

Nathaly Gaudreault, Université de Sherbrooke

Neila Mezghani, Université TÉLUQ

Une technologie qui mesure en temps réel les mouvements en 3D du genou ainsi que ses rotations non visibles à l’œil nu permet d’évaluer l’articulation avec plus de précision et d’objectivité.



