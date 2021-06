Les adolescents français ne dorment pas assez

par Emmanuelle Godeau, Enseignante chercheuse - Responsable de la filière des médecins de l’éducation nationale - Membre du CERPOP (UMR1295, Inserm -UPS, Toulouse), École des hautes études en santé publique (EHESP)

Damien Léger, Professeur des Universités - Praticien hospitalier, Université de Paris

Stanislas Spilka, Responsable unité DATA, Observatoire français des drogues et des toxicomanies

Menée sur plus de 20 000 collégiens et lycéens français, l’enquête EnCLASS a révélé que bon nombre d’entre eux manquaient de sommeil. En cause notamment, les activités précoucher, surtout sur écrans.



