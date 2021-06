Kurdistan irakien. Arrestations arbitraires et disparitions forcées de militant·e·s et de journalistes

Depuis un an, les autorités de la région du Kurdistan irakien mènent une répression implacable contre les journalistes, les militant·e·s et les manifestant·e·s qui exercent leur droit à la liberté d’expression, notamment en les arrêtant arbitrairement et en les soumettant à des disparitions forcées, a déclaré Amnesty International mardi 15 juin. Cette campagne de répression, qui a commencé en mars 2020, s’est intensifiée après les manifestations de grande ampleur organisées en août 2020 pour demander la fin de la corruption et l’amélioration des services publics.



