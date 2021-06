Liban. Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies doit ouvrir une enquête sur l’explosion survenue à Beyrouth

Dans une lettre diffusée mardi 15 juin, 53 groupes libanais, régionaux et internationaux de défense des droits, ainsi que 62 rescapé·e·s et des familles de victimes et de pompiers ont demandé aux États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies de diligenter une mission d’enquête sur la très forte explosion survenue le 4 août 2020 au port de Beyrouth.



Lire l'article complet