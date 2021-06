Mozambique : Le sort d’un demandeur d’asile rwandais soulève de graves inquiétudes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Cassien Ntamuhanga. © Privé (Nairobi) – Un demandeur d’asile et fondateur d’un mouvement d’opposition rwandais a été victime d’une disparition forcée menée par les autorités du Mozambique et risque d’être transféré au Rwanda où il verrait ses droits violés, notamment en subissant un procès inéquitable et une détention arbitraire, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Bien que le demandeur d’asile, Cassien Ntamuhanga, ait été placé en garde à vue par la police mozambicaine le 23 mai 2021, les autorités ont nié avoir connaissance de sa détention et son lieu de…



