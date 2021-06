Le Forum sur l’information et la démocratie réclame « un New Deal pour le journalisme »

par paulinea

ActualitésAlors que la pandémie de Covid-19 a accéléré la fragilisation du journalisme, le Forum sur l’information et la démocratie publie ses recommandations sous le titre Un New Deal pour le journalisme. Le rapport présente notamment un plan permettant de garantir jusqu’à 0,1% du PIB par an pour assurer l’avenir de la fonction sociale du journalisme.



