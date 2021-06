Turquie : RSF récuse l’utilisation abusive de la législation anti-terroriste pour museler et emprisonner les journalistes

par paulinea

ActualitésReporters sans frontières (RSF) a documenté douze cas de journalistes actuellement poursuivis en justice dans le cadre de la législation anti-terroriste, qui interdit de mettre en cause les forces de sécurité. À l'occasion du procès Alican Uludağ et Olcay Büyükbaş Akça, ancien reporter et actuelle rédactrice en chef du quotidien Cumhuriyet, l’organisation dénonce une instrumentalisation de la justice au détriment de la liberté de la presse. Désormais, en Turquie, les journalistes qui osent s’intéresser aux affaires publiques risquent de plus en plus souvent la prison.



Lire l'article complet