Batteries « vertes », un avantage compétitif pour l’Europe

par Carole Mathieu, Chercheure en géopolitique de l'énergie, Sciences Po

Dans sa transition vers l’électromobilité, l’Europe fait face à un double défi : combler son retard industriel dans les batteries et réduire l’incidence environnementale de leur fabrication.



En clair, les batteries doivent être européennes et vertes pour que la bascule du moteur thermique vers l’électrique soit à la fois conforme aux intérêts stratégiques et aux valeurs de l’Europe. Telle sera la double condition de son acceptabilité politique et sociale.



L’alignement entre objectifs climatiques et industriels est au cœur du projet de Pacte vert européen (Green Deal).…



Lire l'article complet