La justice sociale : l’angle mort de la révolution de l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) fait actuellement couler beaucoup d’encre et suscite des sentiments ambivalents entre dilemmes éthiques et enthousiasme débordant. Mais les questions de justice sociale seraient-elles restées dans l’angle mort de ce déploiement de l’IA ?Dans un contexte où le recours aux technologies de l’IA est croissant pour aider à la prise de décision dans des secteurs clés comme la santé et les services aux citoyens,…