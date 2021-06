Mexique : RSF salue une avancée significative dans l’enquête sur l’assassinat de Javier Valdez

par stagiaire-ameriques

ActualitésSuite à la condamnation du dernier responsable matériel de l’assassinat de Javier Valdez, Reporters sans frontières (RSF) et son partenaire Propuesta Civica font part de leur satisfaction, et demandent aux autorités mexicaines de poursuivre leurs efforts pour traduire en justice le commanditaire de cette exécution.Quelques jours avant son assassinat le 15 mai 2017, Javier Valdez, écrivain, fondateur de l’hebdomadaire Riodoce et collaborateur du quotidien La Jornada et de l'AFP avai



