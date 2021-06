Algérie : RSF s’insurge contre le tour de vis répressif avant les élections législatives du samedi 12 juin

par raniac

ActualitésReporters sans frontières (RSF) dénonce avec force l’arrestation des journalistes Khaled Drareni, le correspondant de RSF dans le pays et d’Ihsane El Kadi, rédacteur en chef de Radio M et Maghreb Emergent. L’organisation appelle à leur “libération immédiate”. Les journalistes Khaled Drareni, correspondant de RSF, et Ihsane El Kadi, rédacteur en chef de Radio M et Maghreb Emergent ont été arrêtés dans l’après-midi du 10 juin 2021 à leur dom



