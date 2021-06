Syrie/ONU : Un veto russe au Conseil de sécurité mettrait en danger l’aide humanitaire

par Human Rights Watch

(New York, le 10 juin 2021) – Des millions de Syriens risquent de perdre leur accès à l'aide humanitaire vitale, y compris des vaccins contre le Covid-19, si la Russie oppose son veto à la réautorisation par les Nations Unies du dernier point de passage entre la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait réautoriser toutes les opérations transfrontalières dans cette région détenue par des forces opposées au gouvernement syrien, et autoriser une reprise de l’acheminement d'aide humanitaire transitant par l'Irak vers le…



Lire l'article complet